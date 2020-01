Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rebondissement à prévoir pour l’avenir de Kurzawa ?

Publié le 27 janvier 2020 à 18h15 par T.M.

Si l’échange entre Kurzawa-De Sciglio semble bien engagé entre le PSG et la Juventus, l’international français pourrait toutefois réserver une surprise pour son avenir.

A 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa devrait faire ses valises durant ce mois de janvier. Pour aller où ? Selon les dernières informations, un échange avec la Juventus pour Mattia De Sciglio serait bien engagé. « Des opportunités se présentent sur le marché. Nous nous parlons, notamment entre clubs d’un certain niveau. Nous travaillons sur cet échange avec le PSG. On verra », assurait d’ailleurs ce dimanche Fabio Paratici. Toutefois, pour le moment, rien n’est signé et un rebondissement pourrait encore être à prévoir pour Kurzawa.

Un avenir en Premier League ?