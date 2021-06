Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier gros départ se précise !

Publié le 7 juin 2021 à 11h45 par A.M.

Cet été, Leonardo sera particulièrement attendu sur les ventes puisque le PSG espère récupérer quasiment 100M€. Et cela tombe bien puisque Mauro Icardi serait particulièrement apprécié par la Juventus.

En plus de renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo va devoir vendre cet été. Un domaine dans lequel il a rarement excellé, mais cette fois-ci, il n'aura pas le choix. Et pour cause, compte tenu des pertes engendrées par la crise sanitaire, 100M€ seraient attendues grâce aux ventes. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont susceptibles de partir, notamment Mauro Icardi, auteur d'une saison très décevante et qui bénéficie toujours d'une très belle cote en Serie A, notamment du côté de la Juventus.

Allegri toujours à fond sur Icardi ?