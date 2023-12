Mercato - PSG : Un pote de Mbappé a un rêve fou !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani a été intégré au nouveau projet sportif du PSG qui consiste entre autres à recruter des grands noms du football français lors du dernier mercato. À 25 ans, le natif de Bondy a encore une belle partie de sa carrière devant lui. Pour ce qui est de sa reconversion, le pote de Kylian Mbappé vise la musique !

Kylian Mbappé a témoigné des venues de trois internationaux avec qui il évolue en équipe de France depuis quelque temps à présent lors du dernier mercato estival : Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

«Je suis au PSG maintenant, et je suis heureux ici»

Pour Gaffer , Randal Kolo Muani, qui était tout de même parti au clash avec l’Eintracht Francfort qui « voulait me garder pour le long terme » d’après ses propos, n’a pas caché sa joie d’arborer les couleurs de son club de coeur : le PSG. « Je suis au PSG maintenant, et je suis heureux ici. J'essaie de tout gagner ici, de marquer beaucoup de buts et de rendre les supporters très fiers ».

Kolo Muani veut se lancer dans la chanson à sa retraite