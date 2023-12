Mercato - PSG : Paris veut encore un crack, c'est confirmé

Axel Cornic

Dès les premiers jours du mois de janvier, le Paris Saint-Germain devrait boucler deux transferts avec les arrivées de Gabriel Moscardo ainsi que de Lucas Beraldo. Mais Luis Campos ne semble pas rassasié, puisqu’il suivrait un troisième talent sud-américain en la personne d’Allen Obando, attaquant équatorien d’à peine 17 ans.

Ces dernières années, des gros clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone ont largement investi sur le marché sud-américain et le PSG semble également s’y être mis. Deux des plus grandes promesses du football brésilien devraient en effet débarquer à Paris dès ce mois de janvier...

Après Beraldo et Moscardo...

Plusieurs médias français comme étranger annoncent en effet l’arrivée imminente de Gabriel Moscardo, milieu de Corinthians ainsi que de Lucas Beraldo, défenseur central de São Paulo. En tout, le PSG devrait débourser pas moins de 40M€ hors bonus pour ces deux transferts.

Place à Obando ?