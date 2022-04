Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel indice lâché par le clan Mbappé ?

Publié le 25 avril 2022 à 9h15 par Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé semble se jouer en ce moment, entre la France, l’Espagne et le Qatar. Le PSG aurait en effet rencontré son entourage, présentant une offre particulièrement importante qui pourrait effrayer le Real Madrid.

Ça bouge en ce moment autour de Kylian Mbappé. Comme révélé par plusieurs médias, sa mère était récemment à Doha pour y rencontrer les hautes instances du Paris Saint-Germain et dans quelques jours, elle devrait être en Espagne pour parler avec ceux du Real Madrid. Il faut dire que le contrat de la star française ne se termine que dans quelques semaines et comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le PSG a bon espoir de boucler une prolongation de dernière minute. Les chiffres évoqués sont inédits, puisque Le Parisien parle notamment d’un salaire de 50M€ par an qui ferait de Mbappé le joueur le mieux payé au monde, sans parler d’une prime de fidélité de 100M€.

Le clan Mbappé ne confirme pas les chiffres