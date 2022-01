Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau problème va se présenter avec Icardi !

Publié le 4 janvier 2022 à 22h45 par A.C.

Leonardo négocierait activement avec la Juventus afin de trouver un terrain d’entente pour Mauro Icardi, qui semble de plus en plus proche d’un départ du Paris Saint-Germain.

Verra-t-on encore Mauro Icardi au Paris Saint-Germain le 1er février prochain ? Peu en réussite cette saison, l’attaquant se retrouve à nouveau sur le marché, même si Leonardo ne semble pas vouloir le brader. La presse italienne assure que les contacts se multiplieraient entre le PSG et la Juventus, qui avait déjà approché Icardi cet été et qui pourrait perdre Alvaro Morata cet hiver. Les Bianconeri auraient toutefois posé les bases et ne voudraient qu’un prêt sec de l’Argentin jusqu’à la fin de la saison, ce qui ne serait pas du tout du gout de Leonardo, qui voudrait assurer un certain montant au PSG.

Leonardo devra trouver un remplaçant à Icardi