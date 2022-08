Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouveau prétendant débarque pour ce crack de Galtier

À quelques jours de la fin du mercato, Luis Campos n'en a toujours pas fini pour son opération dégraissage au PSG. D'autres départs seraient encore à prévoir, notamment chez les jeunes pépites parisiennes. Après avoir bouclé le prêt d'Eric Junior Dina-Ebimbe, Luis Campos pourrait s'attaquer au dossier d'Edouard Michut. D'ailleurs, un nouveau prétendant serait entré dans la danse pour le joueur de 19 ans.

Alors que l’opération dégraissage de Luis Campos commence à prendre forme, avec plusieurs départs officialisés ces dernières semaines, le conseiller sportif du PSG entend poursuivre sur sa lancée. D’autres sorties seraient à prévoir cet été, notamment du côté des pépites parisiennes. Après Eric Junior Dina-Ebimbe, prêté à l’Eintracht Francfort dans la foulée de sa prolongation, Edouard Michut pourrait lui aussi faire ses valises avant la fin du mercato. D’ailleurs, un nouveau prétendant se serait positionné sur ce dossier.

Sunderland have opened talks with Paris Saint-Germain to sign Édouard Michut. He’s their dream signing for the midfield. 🇫🇷 #PSGTalks will continue as there are many clubs interested in Michut since June. pic.twitter.com/DLkS2KR6Ai