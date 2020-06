Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau gros club se place pour Kurzawa !

En fin de contrat à l'issue du mois, Layvin Kurzawa va très probablement quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Et l'ancien Monégasque ne manque pas sollicitations. Chelsea s'est d'ailleurs ajouté au clubs intéressés.

Il fait partie des joueurs qui vont quitter le PSG dans les prochaines semaines. Comme Thomas Meunier, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani, Layvin Kurzawa voit son contrat arriver à échéance le 30 juin, et il ne devrait pas prolonger son bail. L'ancien Monégasque ne devrait d'ailleurs pas avoir de mal à rebondir. Et pour cause, il présente un profil rare sur le marché. Son statut de joueur libre lui offre un avantage non négligeable d'autant plus à un poste très peu fourni sur le marché. Du haut de ses 27 ans il a en plus quelques belles saisons devant lui, sans oublier qu'il est international. Un CV qui lui permet d'être très convoité. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, malgré ce qu'avance la presse espagnole, il n'est toutefois pas question d'une arrivée au FC Barcelone. Mais d'autres grands clubs sont sur le coup.

Chelsea débarque pour Kurzawa