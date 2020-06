Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce pour l'avenir de Thiago Silva !

Publié le 11 juin 2020 à 16h45 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thiago Silva ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. La tendance des derniers jours est à un départ du PSG, mais pour rebondir dans quel club ? Visiblement, ce ne sera pas à Fluminense.

L'avenir de Thiago Silva est toujours aussi flou. Le contrat du Brésilien prend fin le 30 juin, et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. D'après L'Equipe , Leonardo lui aurait signifié la fin de son aventure, mais pour le moment rien est officiel et le doute persiste concernant le futur d' O Monstro , huit ans après son arrivée. Comme révélé par le10sport.com, Carlo Ancelotti souhaite profiter de cette situation pour attirer Thiago Silva à Everton, et l'a même déjà contacté dans cette optique. Toutefois, d'autres clubs sont à l'affût, et un retour à Fluminense a même été évoqué.

Fluminense sort du silence pour Thiago Silva

Passé par Fluminense entre 2006 et 2008 après une première expérience délicate en Europe durant laquelle une tuberculose lui aura été diagnostiquée, Thiago Silva s'est d'ailleurs révélé au sein du club caricoca où il a d'ailleurs été formé. Toutefois, un retour ne semble pas à l'ordre du jour puisque par le biais d'un message diffusé sur Twitter , Fluminense « qu'aucune négociation n'est en cours avec le défenseur Thiago Silva . » Il faut dire que si le capitaine du PSG venait à partir, il privilégie une dernière aventure en Europe afin de conserver ses chances de disputer la Coupe du monde 2022 avec la Seleçao , avant d'envisager un retour au Brésil. Et pourquoi pas à Fluminense.