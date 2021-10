Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup à la Hakimi pour Leonardo ?

Publié le 15 octobre 2021 à 1h15 par A.C.

Véritable pilier de l’Inter et de l’équipe d’Italie, Nicolo Barella plairait beaucoup à Leonardo, qui souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain.

Depuis son départ de Cagliari en 2020, Nicolo Barella ne cesse de progresser et d’impressionner. En quelques mois il est devenu le milieu incontournable de l’Inter championne d’Italie d’Antonio Conte, ainsi que de la Squadra Azzurra championne d’Europe de Roberto Mancini, entrant définitivement dans le club des meilleurs joueurs du moment. Cela n’a forcément pas échappé à Leonardo, qui a déjà tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain par le passé et qui souhaiterait retenter le coup. Il faut dire que l’Inter traverse la pire crise de son histoire et le PSG a déjà su en profiter, avec Achraf Hakimi.

L’Inter veut accélérer pour Barella