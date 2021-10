Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau Champion d’Europe à Paris ? La réponse !

Publié le 13 octobre 2021 à 1h15 par A.C.

Pilier de l’Inter et de la Squadra Azzurra, Nicolo Barella a tapé dans l’œil de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Si Jorginho et Marco Verratti ont livré des prestations irréprochables, Roberto Mancini doit également remercier beaucoup à Nicolo Barella. L’infatigable milieu sarde a été un véritable moteur pour la sélection championne d’Europe, comme il l’a été pour l’Inter d’Antonio Conte, champion d’Italie quelques semaines plus tôt. Cela n’a évidemment échappé à personne et le nom de Barella a rapidement circulé du côté des plus grands club d’Europe, dont le Paris Saint-Germain. A la recherche de renforts pour son le milieu, Leonardo serait prêt à tout pour convaincre l’Italien de le rejoindre au PSG.

L’Inter se plie en quatre pour Barella