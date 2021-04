Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent pour Leonardo avec ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 17 avril 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Emerson, le club de la capitale ferait face à la concurrence d’un club italien dans le dossier.

Bien qu’il se soit attaché les services d’Alessandro Florenzi dans le cadre d’un prêt l’été dernier en provenance de l’AS Roma l’été dernier et que Leonardo serait prêt à lever son option d’achat fixée à 9 M€, le PSG n’aurait pas encore fini ses travaux sur le flanc droit de sa défense. En effet, les performances de Thilo Kehrer et de Colin Dagba déçoivent, et cela pousserait le club de la capitale à vouloir se renforcer une nouvelle fois dans ce secteur de jeu au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le PSG est annoncé sur les traces d’Emerson, joueur appartenant à la fois au FC Barcelone et au Real Betis jusqu’au 30 juin prochain.

Bologne jetterait aussi son dévolu sur Emerson !