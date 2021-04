Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échec de Leonardo se confirme pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 16 avril 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait voulu s’attacher les services de David Alaba, l’international autrichien devrait bel et bien prendre la direction d’une autre capitale européenne.

Après avoir annoncé son départ du Bayern Munich le 30 juin prochain au terme de son contrat il y a quelques semaines, David Alaba a ainsi mis en alerte bon nombre de grands clubs européennes. À l’image du PSG, ces derniers ont flairé la bonne opportunité que présente le fait d’attirer un joueur d’un tel calibre librement. Seulement voilà, si le PSG a longtemps voulu s’attacher ses services, l’international autrichien prend finalement la direction de la Liga et du Real Madrid comme le10sport.com vous l’a annoncé. Et cette tendance que nous vous avons avancée est une nouvelle fois confirmée de l’autre côté des Pyrénées ce vendredi.

David Alaba, la première recrue du Real Madrid en 2021 ?