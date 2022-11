Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un mensonge sur le transfert de Neymar révélé au grand jour

Publié le 1 novembre 2022 à 17h30

Enorme soulagement pour Neymar et les anciens dirigeants du FC Barcelone. Le parquet espagnol a abandonné les accusations de fraude contre l'actuel joueur du PSG. Les arguments des accusés semblent avoir convaincus les juges. Mais ce mardi, la presse espagnole dévoile un document accablant pour Sandro Rosell, ancien président du club catalan.

Sur le terrain, tout va bien pour Neymar. Décrié la saison dernière, le joueur du PSG accumule les buts et arrive en pleine forme avant la prochaine Coupe du monde. Mais en dehors du terrain, la star a dû affronter plusieurs polémiques. Tout d'abord, son soutien au candidat d'extrême-droit Jair Bolsonaro avait fait grincer des dents. Mais ces derniers jours, Neymar a été aussi contraint de se rendre à Barcelone pour se présenter devant le juge.

Le transfert de Neymar avait été dénoncé

La structure DIS, qui détenait 40% des droits de Neymar lors de son départ de Santos en 2013, a saisi la justice, estimant que ce transfert a été sous-évalué. S'estimant floué, elle demande des liquidités. Mis en cause, les anciens dirigeants du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, étaient accusés de fraude et encouraient une peine de prison. Après avoir plaidé leur cause, les deux responsables et Neymar ont été fixés.

Neymar et les autres accusés acquitté par la justice espagnole

Le verdict du tribunal a été favorable à Neymar et aux deux dirigeants du FC Barcelone. Le parquet espagnol a décidé d'abandonner les accusations de fraude. La société DIS est condamnée à payer les frais de justice. Une victoire pour le joueur du PSG, qui avait publié un message sur les réseaux sociaux après la décision : « Crois en toi et Dieu te montrera à quel point tu es fort ».

