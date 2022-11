Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Courtisé par Ancelotti, il lâche une grande réponse sur son avenir

Publié le 1 novembre 2022 à 16h10

Pour renforcer le flanc droit de sa défense, le Real Madrid aurait coché plusieurs noms comme celui de Pedro Porro (Sporting Portugal) ou encore João Cancelo. Lié à Manchester City jusqu'en 2027, ce dernier serait très apprécié par Carlo Ancelotti, mais ne semble pas vouloir évoluer sous les ordres du technicien italien.

Les présences de Dani Carvajal et de Lucas Vazquez au poste d'arrière droit ne suffisent plus au Real Madrid. Le club espagnol a l'intention de s'attacher les services d'un nouveau renfort lors du prochain mercato estival. Pedro Porro (Sporting Portugal) serait sur la short-list du Real Madrid selon A Bola.

Le Real Madrid penserait à Cancelo

Le Real Madrid penserait à un autre profil. Selon les informations d' As , la formation merengue aurait coché le nom de João Cancelo, lié à Manchester City jusqu'en 2027. Un joueur valorisé 70M€ par ses responsables. Courtisé par Carlo Ancelotti, Cancelo s'est prononcé sur son avenir.

« J'espère rester encore de nombreuses années à Manchester City »