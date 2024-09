Mercato - PSG : Un joueur s’en va, Luis Enrique prend une décision inattendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a laissé filer plusieurs joueurs qui n'entraient plus dans les plans de Luis Enrique, à commencer par Nordi Mukiele. Très peu utilisé la saison dernière, malgré sa polyvalence, l'ancien joueur du MHSC a été prêté sans option d'achat au Bayer Leverkusen. Et le PSG a décidé de ne pas recruter de remplaçant à l'initiative de Luis Enrique qui estime que Yoram Zague et Warren Zaïre-Emery peuvent très bien assurer le rôle de doublure d'Achraf Hakimi.

Durant le mercato estival, le PSG s'est peu renforcé, mais a tout de même essayé de dégraisser son effectif en se séparant de joueurs sur lesquels Luis Enrique ne comptait plus. Ce fut le cas de Manuel Ugarte, transféré à Manchester United pour 60M€ ou encore de Carlos Soler, finalement prêté à West Ham. De son côté, Nordi Mukiele a fait son retour en Bundesliga sous la forme d'un prêt sans option d'achat du côté du Bayer Leverkusen. Un départ qui a laissé un vide au sein de la défense parisienne compte tenu de la polyvalence de l'ancien joueur du MHSC.

Le PSG ne remplace pas Mukiele

Et pourtant, le PSG a choisi de ne pas remplacer Nordi Mukiele qui était capable d'évoluer aussi bien dans le couloir droit de la défense que dans l'axe. Seul Willian Pacho est arrivé cet été pour renforcer l'arrière-garde parisienne. Mais pour le poste de latéral droit, Achraf Hakimi, est désormais le seul spécialiste, sans réelle doublure. Mais ce serait bien un choix assumé par Luis Enrique.

Luis Enrique compte sur Zague et Zaïre-Emery

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique n'a pas réclamé de renforts pour compenser le départ de Nordi Mukiele. Et pour cause, le technicien espagnol estime qu'avec Yoram Zague et Warren Zaïre-Emery, il possède deux alternatives crédibles pour suppléer Achraf Hakimi. L'international français a d'ailleurs remplacé l'ancien joueur du Real Madrid à Reims samedi soir (1-1). De son côté, Yoram Zague était titulaire à gauche lors de la première journée face au Havre. Une polyvalence qui a d'ailleurs convaincu Luis Enrique de conserver son jeune joueur.