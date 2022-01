Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino ne regrette pas du tout son départ !

Publié le 31 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Peu utilisé durant la première partie de saison, Rafinha a décidé d'être prêté à la Real Sociedad, un choix qu'il regrette pas.

Cet hiver, le PSG était bien décidé à dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs qui jouent peu à l'image de Rafinha. L'ancien joueur du FC Barcelone n'entrait plus dans les plans de Mauricio Pochettino et s'est engagé avec la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat. De retour en Liga, Rafinha justifie cette décision.

«La Real était une équipe pour laquelle j’avais envie de venir jouer»