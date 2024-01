Mercato - PSG : Un joueur de Luis Enrique résiste au transfert ?

Thomas Bourseau

Au PSG, les gardiens sont légion. En incluant Arnau Tenas qui a fait partie du recrutement XXL du club parisien l’été dernier, le Paris Saint-Germain pouvait donc compter sur Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Alexandre Letellier en plus de l’Espagnol. Concernant Navas, le projet aurait été de s’en séparer dans l’esprit des dirigeants. Mais le Costaricien n’a pas été convaincu.

Keylor Navas a vu son rôle de gardien titulaire et indéboulonnable du PSG changer au moment de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au club à l’été 2021. Initialement en concurrence avec l’Italien l’espace de quelques mois, Navas a été relégué au poste de doublure au moment de l’arrivée de Christophe Galtier à l’été 2022 qui faisait clairement savoir que le gardien italien allait bénéficier d’une place de titulaire. Depuis, le Costaricien fait parler de lui sur le marché des transferts et est même parti en prêt à Nottingham Forest en janvier 2023 jusqu’à l’été dernier où son départ définitif semblait inéluctable au vu de sa situation sportive et contractuelle au PSG.

Navas, pas emballé par les offres ?

À en croire les informations de L’Équipe , Keylor Navas aurait bel et bien bénéficié d’offres de clubs intéressés par ses services au cours du dernier mercato estival. Néanmoins, aucune proposition ne semble avoir trouvé son public au sein de son clan. Débouchant donc sur une continuité au Paris Saint-Germain.

Le PSG voulait se séparer de Navas