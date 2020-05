Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un jeune talent de Tuchel va fixer son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de Chelsea, et malgré son très faible temps de jeu en équipe première cette saison, Marcin Bulka négocie déjà une prolongation avec la direction du PSG.

Durant le mercato estival 2019, le poste de gardien a connu de nombreux changements au sein du PSG : Alphonse Areola, Gianluigi Buffon et Sébastien Cibois ont quitté le club de la capitale, et Leonardo a finalement misé (dans l’ordre hiérarchique) sur Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka pour leur succéder. Ce dernier, qui était arrivé en fin de contrat avec les jeunes de Chelsea, est d’ailleurs considéré à 20 ans comme un solide espoir à son poste. Et malgré son très faible temps de jeu cette saison au PSG (1 match de Ligue 1), Bulka a les idées claires pour son avenir.

Bulka négocie une prolongation