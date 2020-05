Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La prochaine destination de Rabiot devrait être…

Publié le 22 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que son avenir ne devrait plus passer par la Juventus Turin, Adrien Rabiot dispose de deux points de chute en Angleterre, qui pourrait être sa prochaine terre d’accueil.

Arrivé libre en provenance du PSG il y a près d’un an, Adrien Rabiot n’aura finalement jamais vraiment trouvé son rythme de croisière dans les rangs de la Vieille Dame. Remplaçant de luxe la majorité du temps cette saison, le milieu de terrain français a récemment fait parler de lui dans la presse italienne puisqu’il ne s’était pas présenté à la reprise de l’entraînement. Son avenir à la Juventus semble donc plus que jamais compromis, et il suscite déjà de l’intérêt sur le marché des transferts.

Rabiot promis à l’Angleterre