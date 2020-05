Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut reprendre espoirs pour Théo Hernandez !

Publié le 22 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG en vue du prochain mercato estival, Théo Hernandez pourrait bien être tenté par un départ du Milan AC en cas de non-qualification européenne.

Le 21 avril dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité l’intérêt du PSG pour Theo Hernandez puisque Leonardo cherche déjà un successeur à Layvin Kurzawa qui arrivera prochainement au terme de son contrat. Mais le club de la capitale peut-il arriver à recruter Hernandez cet été ? Interrogé par Milannews, le journaliste de L’Equipe Valentin Pauluzzi a affiché un discours positif pour le PSG dans ce dossier.

« Un objectif réalisable pour le PSG »