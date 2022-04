Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un international brésilien est bien en approche !

Publié le 7 avril 2022 à 20h45 par A.M. mis à jour le 7 avril 2022 à 20h47

En quête d'un nouvel ailier pour remplacer Angel Di Maria dont le contrat s'achève en juin prochain, le PSG aurait bel et bien avancé dans ses discussions pour le recrutement d'Antony.

Cet été, ça va bouger au PSG. Après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le club de la capitale devrait mener un renouvellement de son effectif, ce qui passe par la nécessité de vendre, mais également de lancer un nouveau projet de recrutement, en évitant de miser sur des stars sur le déclin. C'est d'ailleurs dans cette optique que le contrat d'Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé. Sept ans après son arrivée, l'international argentin devrait quitter le PSG alors que son contrat s'achève en juin prochain.

Les discussions avancent pour Antony