Mercato - PSG : Un international argentin est offert à Leonardo !

Publié le 7 mai 2020 à 14h45 par A.M. mis à jour le 7 mai 2020 à 14h52

La quête d'un latéral gauche du côté du Paris Saint-Germain ne passe pas inaperçue sur le marché. A tel point que Leonardo se serait vu proposer les services de Nicolas Tagliafico (27 ans). Mais le PSG n'aurait pas donné suite pour le moment.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de dénicher un nouveau latéral gauche. En effet, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Layvin Kurzawa n'a reçu aucune proposition pour prolonger son bail et va donc quitter le club. Par conséquent, Juan Bernat va se retrouver bien seul dans le couloir gauche de la défense du PSG où Mitchel Bakker semble encore trop tendre pour espérer un rôle important. Dans cette optique, Leonardo a activé plusieurs pistes pour renforcer ce secteur de jeu. Alex Telles (FC Porto) semble être le dossier le plus chaud, mais selon nos informations, le directeur sportif du PSG apprécie également grandement Théo Hernandez (Milan AC), une piste qui semble toutefois plus complexe.

Tagliafico est proposé au PSG