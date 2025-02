Mercato - PSG : Un gros joueur s’en va, «c’est terminé»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté par Luis Enrique et poussé vers la sortie cet hiver, Randal Kolo Muani a donc quitté le PSG pour être prêté à la Juventus Turin. Un prêt qui ne comporte pas d'option d'achat, et pourtant, Kolo Muani ne fera pas son retour au PSG l'an prochain comme l'assure un journaliste du Parisien.

Randal Kolo Muani (26 ans) et le PSG, l'histoire est-elle définitivement terminée ? L'attaquant de l'équipe de France a récemment bouclé son arrivée à la Juventus Turin en prêt sans option d'achat, et espère donc logiquement se relancer en Italie. Il faut dire que Kolo Muani a vécu une année 2024 très compliquée au PSG, où Luis Enrique ne comptait pas du tout sur lui.

Aucun retour possible pour Kolo Muani ?

D'ailleurs, selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, Kolo Muani quittera définitivement le PSG l'été prochain : « Pour moi, l'histoire de Kolo Muani à Paris est terminée. Il n'a pas d'option avec son prêt mais le but est de le vendre, à la Juve ou ailleurs. On l'a souvent dit : ce n'est pas un mauvais joueur mais son style ne correspond pas du tout à celui de Luis Enrique. C'est une erreur de casting », a-t-il expliqué dans un chat avec les internautes du Parisien.

« Pas le profil pour Paris »

« Kolo Muani n'a pas le profil technique pour jouer à Paris. Luis Enrique veut des joueurs vifs, précis dans leurs contrôles et leurs passes, avec une grosse technique et une excellente vision du jeu. Kolo Muani n'a rien de tout ça. Cela ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur mais il correspond plus au football de Deschamps qu'à celui de Luis Enrique », poursuit Laurent Perrin sur l'échec de Kolo Muani au PSG.