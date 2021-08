Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros indice lâché par Pochettino sur Mbappé ?

Publié le 20 août 2021 à 14h40 par G.d.S.S.

Mauricio Pochettino a répondu aux questions sur l’avenir de Kylian Mbappe au PSG en conférence de presse. Décryptage.

Mauricio Pochettino s’est exprimé jeudi sur l’avenir de Kylian Mbappe en conférence de presse : « Je le vois être très bien et travailler très dur pour affronter la saison. Kylian est un joueur du club et je le vois rester et être avec nous pendant cette saison. (...) Les rumeurs ? Le mercato est une période que j’aime. On sait que dans ces périodes beaucoup de choses se disent. Certaines se passent, d’autres jamais. Lui travaille très bien, très sereinement. Il est concentré sur le match de demain. Un match qu’on doit gagner. Kylian est un joueur du club, qui reste. Lui aussi est bien concentré ».

Si Pochettino n’a pas botté en touche…

En général très peu disert en matière de mercato, s’exprimant avec beaucoup de mesure, sans jamais vraiment s’engager, Mauricio Pochettino s’est montré cette fois plus tranché, en affirmant qu’il voyait son joueur rester au PSG. Si le coach argentin a livré son sentiment de manière aussi claire, il est difficile de ne pas imaginer que l’entraîneur dispose de certitudes livrées par sa direction sur le fait que Mbappe ne serait pas vendu cet été.