Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand virage dans l’avenir de Neymar ?

Publié le 8 avril 2020 à 12h45 par La rédaction

Pour la première fois depuis qu’il a signé au PSG, Neymar a évoqué ses moments forts sous le maillot parisien. Son état d’esprit n’est plus du tout le même.

Et finalement, Neymar, « se queda » ? Depuis son arrivée au PSG, l’international brésilien a plusieurs fois exprimé son mécontentement et le fait qu’il était bien plus heureux au FC Barcelone qu’à Paris. Au point de demander expressément un transfert pour rejoindre les Blaugrana l’été dernier. Un transfert qui n’a pu se faire faute d’offre intéressante de la part des Barcelonais. Pourtant, désormais, la donne semble avoir changé pour Neymar, et on pourrait presque croire qu’il est finalement bien heureux d’être à Paris…

Dortmund, le déclic ?

Car en effet, pour la première fois depuis son arrivée à Paris, Neymar commence à évoquer des moments et des souvenirs forts du côté de Paris. Et évidemment, celui qui revient est le souvenir du match retour contre le Borussia Dortmund, en 8e de finale de Ligue des Champions, cette saison. Outre les conditions particulières de ce match (un retour de LDC disputé à huis clos au Parc des Princes), la performance du PSG semble l’avoir marqué, au point qu’il se remémore l’après-match et la communion avec les supporters parisiens qui s’étaient déplacés aux abords du Parc pour soutenir l’équipe. Et si cet événement était un déclic pour le Brésilien, qui pourrait désormais se laisser convaincre de rester à Paris la saison prochaine ? Réponse dans quelques mois, à l’ouverture du mercato…