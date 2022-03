Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme transfert à 70M€ déjà compromis ?

Publié le 15 mars 2022 à 12h15 par A.M.

Convoité par le PSG, Rafael Leão serait toutefois en discussions avancées pour prolonger son contrat avec l'AC Milan. Ce serait même la seule volonté du Portugais.

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de dénicher un successeur à Kylian Mbappé. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français tient déjà un accord verbal avec le Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs noms circulent pour le remplacer et la Gazzetta dello Sport a notamment avancé celui de Rafael Leão pour lequel une offre de 70M€ serait en préparation.

Rafael Leão veut prolonger à Milan