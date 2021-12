Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme indice lâché sur l’avenir de Zidane ?

Publié le 1 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Si Nasser Al-Khelaïfi s’est montré catégorique sur les approches annoncées du PSG ces derniers jours envers Zinedine Zidane, il ne semble pas exclure en revanche une éventuelle arrivée de l’entraîneur français dans les années à venir.

« On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », indiquait récemment Leonardo sur la piste Zinedine Zidane, niant donc toute discussion récente avec l’ancien entraîneur du Real Madrid pour le poste de Mauricio Pochettino au PSG. Une réponse qui semble donc claire en ce qui concerne cette saison, mais qu’en sera-t-il à long terme, d’autant que le10sport.com vous a révélé en exclusivité que l’actuel entraîneur du PSG était très discuté en interne ?

Al-Khelaïfi évoque le cas Zidane