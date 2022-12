Mercato - PSG : Un énorme indice est lâché sur l'avenir de Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi est encore en lice au Qatar pour remporter sa première Coupe du monde, et certainement sa dernière. A 35 ans, la Pulga ne devrait pas être présente avec l'Argentine dans quatre ans, lors de la prochaine édition. Mais selon son entraîneur, le joueur devrait continuer sa carrière en club pendant un certain temps. En tout cas, l'envie est présente.

Le rêve est toujours permis pour Lionel Messi. L'Argentine reste en course pour remporter le Mondial au Qatar. L'équipe affrontera la Croatie ce mercredi, avec l'espoir de se rapprocher du rêve ultime. Une chose est sûre, cette édition devrait être la dernière de Messi. A 35 ans, il devrait prendre sa retraite internationale avant la prochaine édition en 2026.

« Il a encore envie de jouer au ballon »

Mais à en croire son sélectionneur, Messi n'a pas l'intention de raccrocher les crampons, pour l'instant. Autrement dit, il devrait continuer sa carrière avec son club et peut-être même avec sa sélection après la Coupe du monde. « Leo ne me surprend pas car je le connais et il a toujours été comme ça, il a une fierté et une envie de continuer à jouer au ballon que j'envie » a déclaré Lionel Scaloni en conférence de presse.

Le PSG va passer à l'action après le Mondial

S'il devrait continuer sa carrière, Messi ne sait pas encore dans quel club. Le FC Barcelone et l'Inter Miami espèrent le recruter, mais le PSG a déjà programmé son offensive. Comme annoncé par le10Sport.com, l'équipe parisienne entamera des discussions avec Messi après la Coupe du monde, vraisemblablement au début de l'année 2023.

Le PSG optimiste dans ce dossier