Mercato - PSG : En coulisses, le Qatar prépare déjà l'après-Mbappé et Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi et Kylian Mbappé ne sont pas éternels et le PSG en a bien conscience. Pendant de longues années, le club parisien a surfé sur la notoriété de ces deux stars pour accroître son budget et ses recettes. Et en coulisses, le Qatar prépare déjà le terrain pour la suite. Les propriétaires de l'équipe essayent de trouver des solutions pour conserver sa bonne forme sur le plan financier.

Kylian Mbappé a prolongé son contrat jusqu'en 2024, plus une année en option, et devrait être présent l'année prochaine au PSG. Lionel Messi est également espéré. Lié jusqu'en juin prochain au club parisien, l'international argentin va discuter avec ses dirigeants d'une prolongation selon les informations exclusives du 10Sport.com. Deux dossiers cruciaux pour le PSG. En effet, depuis plusieurs mois, la formation bat des records, notamment en ce qui concerne le merchandising. Et les présences de Mbappé et Messi ne sont pas étrangères à ce bilan positif.

Messi, Mbappé... La fin de l'état de grâce approche

Pourtant, interrogé récemment sur l'avenir de ses deux stars, Nasser Al-Khelaïfi a lâché un message troublant : « Si j'ai entamé les négociations avec Leo Messi et si je serai contraint de vendre Kylian Mbappé l'été prochain s'il ne prolonge pas ? Cette année, c'est la Coupe du Monde. J'espère que Messi et Mbappé seront les plus forts de la Coupe du Monde. Après, on parlera ». Le président PSG est certainement conscient que Messi et Mbappé quitteront, un jour, le PSG pour voguer vers d'autres aventures. Et en coulisses, on est conscients que cela pourrait impacter les finances du club.

Le PSG veut accroître ses recettes

Comme l'annonce L'Equipe , le PSG prépare déjà le terrain et cherche des moyens d'augmenter ses recettes. Difficile de faire mieux sur le plan du merchandising et sponsoring. Toutefois, les responsables ont identifié un manque à gagner évident les soirs de matches. Le club aimerait renforcer l'attractivité du Parc des Princes, que ce soit pendant les jours de match ou durant les autres jours de la semaine.

Le rachat du Parc des Princes est l'un des leviers activés

Raison pour laquelle le PSG souhaite racheter le Parc des Princes à la Ville de Paris. En cas d'accord, l'objectif serait d'accroître la capacité du stade à 60 000 places, mais aussi d'installer un restaurant, des auditoriums et plus de salons de réception. De quoi augmenter sensiblement son budget de recettes, fixé pour l'instant à 800M€.