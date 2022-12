Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche une réponse troublante sur Messi et Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Lionel Messi arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain et l’avenir de Kylian Mbappé étant également très incertain, le club de la capitale va devoir gérer ces deux cas très épineux dans les mois à venir et tenter de prolonger ces deux stars offensives. Mais Nasser Al-Khelaïfi a semé le trouble à ce sujet…

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé au PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos s’active depuis maintenant plusieurs semaines afin de prolonger l’attaquant argentin dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain, mais rien ne devrait vraiment bouger d’ici la fin de la Coupe du Monde.

Mercato - PSG : L'énorme annonce d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar https://t.co/tYJ2q8eTph pic.twitter.com/0wdwNlJXoj — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Messi et Mbappé, futurs incertains

De son côté, Kylian Mbappé pourrait une nouvelle fois envisager la perspective d’un départ du PSG en raison d’un différend d’ordre financier majeur, là-encore conformément aux révélations exclusives du 10sport.com . Et malgré l’urgence de ces deux cas, le président Nasser Al-Khelaïfi n’apporte aucune garantie sur Messi et Mbappé…

« On parlera »