PSG : Un énorme désaccord en interne pour le transfert de Neymar

Publié le 14 août 2022 à 14h30 par La rédaction

Il y a plusieurs semaines, la direction du PSG aurait décidé de se séparer de Neymar. Toutefois, tout le monde à Paris ne désire pas voir la star brésilienne prendre le large cet été. En effet, Christophe Galtier et Marco Verratti ont milité ce samedi soir pour que Neymar reste au PSG.

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Neymar est toujours dans une situation incertaine quant à son avenir, et ce, malgré ses prestations XXL du moment. Très performant lors des matchs de préparations et auteur d’un début de saison fantastique en Ligue 1, l’image du Brésilien est totalement différente. Le joueur se montre très investi à l’entraînement et se sent plus heureux que jamais à Paris.

« Il est très performant dans les matches, heureux dans le jeu, opportuniste. »

Ce samedi en conférence de presse après la victoire face à Montpellier (5-2), Christophe Galtier répondait à nouveau sur la décision du club parisien de se séparer de Neymar. Et le coach du PSG ne veut pas du tout le voir partir, comme il l'a laissé entendre. « Il y a ce que l'on dit et écrit, mais depuis le 4 juillet, il est irréprochable, il est arrivé prêt. Il est très performant dans les matches, heureux dans le jeu, opportuniste. Il travaille bien pour l'équipe ».

« Personne ne sait ce qu'il va se passer avant la fin du mercato »

Très souvent critiqué par son attitude depuis qu’il est au Paris Saint-Germain, Neymar montre un tout autre visage depuis le début de la saison. Plus épanoui, plus investi, le Brésilien montre dès le début qu’il veut être au cœur du projet du club de la capitale. Et son entraîneur Christophe Galtier a tenu à donner son ressenti sur le comportement de Neymar. « Je n'ai rien à lui reprocher, qu'il continue comme ça. Personne ne sait ce qu'il va se passer avant la fin du mercato, mais ce je vois au quotidien, c'est satisfaisant » Des mots qui satisferont le joueur et qui pourraient même sceller l’avenir du Brésilien.

