Mercato - PSG : Un énorme départ provoqué par les Sud-américains ?

Publié le 24 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Selon les informations de Daniel Riolo, Achraf Hakimi souhaiterait déjà quitter le PSG, lassé par l'attitude des Sud-Américains.

Arrivé l'été dernier pour près de 60M€, Achraf Hakimi a rapidement démontré toute l'étendue de son talent et sa capacité à enfin combler les lacunes parisiennes au poste de latéral droit. Cependant, l'international marocain a ensuite connu plus de difficultés. Et selon Daniel Riolo, c'est en partie du à sa relation avec les Sud-Américains de l'effectif, ce qui le pousserait à s'interroger sur son avenir au PSG.

Hakimi sur le départ ?