Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre toujours possible en interne !

Publié le 11 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait promis à un départ libre du PSG ces derniers jours, Thiago Silva peut encore prolonger son contrat contre toute attente. Explications.

Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin avec le PSG, Thiago Silva fait couler beaucoup d’encre de par son avenir très incertain. En effet, l’emblématique capitaine du projet QSI semble se diriger vers un départ libre dans quelques semaines, et les dernières révélations de la presse française indiquent même que son sort serait déjà scellé. Mais qu’en est-il vraiment ? Thiago Silva a-t-il encore une chance de poursuivre l’aventure au PSG ?

Thiago Silva peut encore rester

Le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité le 15 avril dernier l’offre de prolongation de contrat formulée par Leonardo à Thiago Silva, qui impliquait une baisse importante de salaire pour le défenseur brésilien du PSG (entre 4 et 5M€ par an). Cette proposition est toujours d’actualité, et selon nos informations, Thiago Silva pourrait finalement revoir sa position et finalement accepter ce sacrifice financier afin de continuer l’aventure au PSG. Si cette prolongation inespérée venait à être bouclée, il s’agirait de l’un des plus gros rebondissements de l’été…