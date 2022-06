Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec se dessine pour Antero Henrique ?

Publié le 28 juin 2022 à 17h45 par Axel Cornic

Prêté cet hiver à Majorque, Sergio Rico n’a pas de place au Paris Saint-Germain et son départ définitif est annoncé depuis plusieurs mois déjà. En Italie on parlait notamment de la Lazio, mais Maurizio Sarri semble en avoir décidé autrement, avec le PSG qui va désormais devoir trouver une autre solution pour le gardien espagnol.

Le poste de gardien pourrait être le plus chamboulé au Paris Saint-Germain cet été. Gianluigi Donnarumma, qui sort d’une première saison compliquée, est pressenti pour prendre le poste de numéro un la saison prochaine et Keylor Navas devrait donc soit accepter de jouer les réserves soit se trouver un nouveau club. Alphonse Aréola a lui été définitivement transféré à West Ham pour un montant total de 12M€ tout comme Marcin Bulka, qui va rapporter 2M€ et rester à l’OGC Nice, sans oublier la fin de contrat de Alexandre Letellier. Mais Sergio Rico pourrait finalement rester au PSG...

Mercato - PSG : Une nouvelle vente à 30M€ bouclée par Henrique ? https://t.co/IZpmzPKuqS pic.twitter.com/NNEiwVQZlq — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Sergio Rico s’éloigne de la Lazio

Cela faisait des semaines que la presse italienne parlait d’une arrivée quasiment bouclée à la Lazio, où l’on cherchait désespérément un gardien. Pepe Reina semblait être poussé vers la sortie et Thomas Strakosha avait déjà acté son départ en fin de contrat. Les choses ont finalement commencé à changer, puisque l’Espagnol a décidé de rester une dernière année avant de mettre un terme à sa carrière et Sky a annoncé que le nouveau favori serait le jeune espoir Marco Carnesecchi.

Sarri ne veut pas de lui