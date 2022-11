Mercato - PSG : Un duo légendaire entre Ronaldo et Messi bientôt à Paris ?

Thomas Bourseau

Depuis le lancement du projet QSI à Paris, il est question d’un rêve de faire venir l’une des deux figures de proue du football mondial. À savoir Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. L’Argentin est déjà là, mais pour ce qui est d’une éventuelle venue du Portugais, cette opération pourrait tomber à l’eau.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas honorer son bail envers le club mancunien jusqu’à son terme. En effet, mécontent de sa situation sportive depuis le début de la saison chez les Red Devils , Ronaldo l’avait déjà démontré par ses actes avant de livrer une interview explosive à Piers Morgan pour Talk TV. Au cours de ladite entrevue, Ronaldo a réglé ses comptes avec son entraîneur Erik Ten Hag et le manque de considération selon lui que Manchester United a eu à son égard et ce, dès son grand retour en août 2021.

Le PSG dans le coup pour un duo Messi-Ronaldo ?

Interrogé par Piers Morgan sur son avenir et notamment une arrivée au PSG, Cristiano Ronaldo n’a pas fermé la porte et faisant passer le message suivant. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots ». Le nom de Ronaldo est lié au PSG ces derniers temps bien que le10sport.com vous ait affirmé en juillet dernier que le dossier Cristiano Ronaldo n’était à l’époque pas d’actualité au Paris Saint-Germain. Et du côté de Chelsea, bien que Graham Potter soit opposé à l’arrivée de Ronaldo selon Goal , on pourrait rapidement passer à l’action.

Chelsea va passer à l’action si United rompt le contrat de Ronaldo