Mercato : Cristiano Ronaldo risque gros, une énorme mise au point tombe

Pierrick Levallet

Manchester United, Erik ten Hag, ses coéquipiers... Dans un récent entretien, Cristiano Ronaldo a dézingué tout le monde chez les Red Devils. Après la sortie fracassante du Portugais, le club mancunien envisage de rompre son contrat. Mais l'attaquant de 37 ans pourrait également être trainé en justice. Si un procès a lieu, il pourrait prendre une ampleur démentielle.

N’arrivant plus à supporter son calvaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo a profité de la trêve internationale liée à la Coupe du monde pour diffuser une interview absolument fracassante. Au micro de Talk TV , le Portugais a clashé son club, ses coéquipiers et Erik ten Hag. Tout le monde a eu droit à un petit mot de la part du quintuple Ballon d’Or, qui s’est totalement lâché. De ce fait, Manchester United envisagerait de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo. Mais une action en justice a également été envisagée. Les Red Devils pourraient attester que cet entretien a porté atteinte à la réputation du club et que cela a engendré des pertes économiques importantes.

Mercato - PSG : Un concurrent du Qatar se déchire pour Ronaldo https://t.co/I6bc8drROx pic.twitter.com/J4fZG58TMx — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Un procès d’une ampleur colossale en préparation ?

Toutefois, Mike Treemer, associé du cabinet d'avocats Fladgate spécialisé dans le droit du travail, affirme au micro du Mirror que personne ne s’attendait vraiment à ce que ce dossier aille aussi loin : « La plupart des commentateurs juridiques s'accordent désormais à dire que United serait en droit de résilier le contrat de Ronaldo suite à ses récents comportements - notamment son interview provocante avec Piers Morgan. Cependant, peu auraient prédit qu'ils iraient plus loin et allégueraient que sa conduite a causé au club des pertes financières qu'ils sont en droit de récupérer auprès de lui. »

«Il est très rare que les employeurs intentent de telles actions contre leurs employés»

Mike Treemer a ensuite révélé pourquoi ces plaintes n’avaient presque jamais lieu dans des affaires similaires : « Il est très rare que les employeurs intentent de telles actions contre leurs employés car il est généralement très difficile de prouver qu'une perte financière a été subie et de lier directement cette perte aux actions de l'employé. Dans la plupart des cas, les frais de justice élevés et l'incapacité probable de l'employé à payer des dommages substantiels dissuadent les employés d'envisager une telle plainte. »

Cristiano Ronaldo poussé à faire ces déclarations ?