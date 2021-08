Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel Messi-CR7 pour signer à Paris ?

Publié le 10 août 2021 à 20h20 par La rédaction

Il semble bien qu’un match Messi-Ronaldo se soit joué pour une signature au PSG. Analyse.

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Leonardo Bonucci a expliqué au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus : « Je pense que Cristiano Ronaldo serait resté même si Messi n'était pas allé au PSG. Pour nous, c'est une valeur ajoutée et je suis sûr que cette année, plus que les précédentes, il nous aidera à atteindre les objectifs ».

Ronaldo en plan B

Cependant, à l’analyse, c’était bien un duel qui était ouvert entre les deux multiples ballons d’or pour une signature au PSG, sachant qu’un contact existait depuis plusieurs semaines entre les entourages des deux joueurs et le club de la capitale et que dans le contexte financier actuel les deux n’avaient quasiment aucune autre option que Paris en cas de départ de leurs clubs respectifs. Un duel déséquilibré cependant, Messi étant clairement la priorité. Et en conséquence, comme l’Argentin s’est engagé avec Paris du fait de sa non-prolongation à Barcelone, Cristiano Ronaldo a vu se fermer les portes du Parc de Princes.