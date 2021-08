Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle avancée cruciale pour Messi !

Publié le 10 août 2021 à 19h10 par La rédaction mis à jour le 10 août 2021 à 19h11

Le feuilleton Lionel Messi est tout proche de connaître son dénouement. L'Argentin sera bien parisien cette saison.

Lionel Messi sera bien parisien la saison prochaine. L'Argentin va parapher un contrat de deux ans avec le PSG, contrat dont les premiers éléments vous avaient été annoncés en exclusivité par le10sport.com. Un véritable cataclysme dans le monde du football, puisque Messi n'avait connu que le Barça depuis ses 13 ans. Il a passé 21 ans, a inscrit 672 buts, obtenu 6 ballons d'Or et 4 Ligues des Champions avec le club catalan.

Messi sera présenté mercredi à 11h

Et pourtant son arrivée au PSG est bel et bien une réalité. Selon les informations de Fabrizio Romano, Messi a passé avec succès sa visite médicale ce mardi. Il ne reste plus qu'à finaliser quelques détails techniques avant d'officialiser clairement et définitivement la signature de l'Argentin. Messi sera officiellement présenté lors d'une conférence de presse ce mercredi à 11h.