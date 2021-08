Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Al-Khelaïfi... L'énorme révélation de Javier Pastore !

Publié le 10 août 2021 à 19h15 par A.C.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais à l’AS Roma, Javier Pastore a réagi à l’arrivée de Lionel Messi.

On ne parle que de ça. Après une longue attente, Lionel Messi a finalement atterri sur le sol français et le Paris Saint-Germain a commencé à préparer sa présentation, avec plusieurs vidéos explicites publiées sur les réseaux sociaux. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu'un contrat de deux ans plus une année supplémentaire l’attend déjà au PSG et une conférence de presse va avoir lieu ce mercredi à 11h, afin de présenter Messi à la presse.

« Nasser nous disait tout le temps de parler avec Messi, pour lui dire que Paris c’était bien, une bonne ville, une bonne équipe»