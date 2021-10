Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL plombé… par Lionel Messi !

Publié le 2 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG a frappé fort avec l’arrivée de Lionel Messi. Un renfort qui mettrait toutefois un terme à d’autres gros dossiers de Leonardo.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi l’avaient déjà annoncé, ils suivaient de près le dossier Lionel Messi. Et cet été, le PSG n’a eu qu’à sauter sur l’occasion. Ne pouvant pas prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin s’est retrouvé libre et rapidement, une offre du PSG lui est arrivée entre les mains. Tout s’est alors réglé très rapidement et désormais, Messi fait partie de l’effectif de Mauricio Pochettino. Un renfort considérable pour le club de la capitale, qui va toutefois rendre impossible d’autres potentielles opérations.

C’est fini pour Salah ?