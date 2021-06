Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier improbable se présente à Leonardo !

Publié le 22 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino ces six derniers mois au PSG, Mitchel Bakker pourrait se retrouver au cœur d’une opération surprenante puisque la Juventus envisage de le recruter.

« Nous allons nous asseoir autour d’une table et nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets de Paris. Aujourd’hui, je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison », confiait récemment Mitchel Bakker au sujet de son avenir au PSG, n’excluant pas l’idée d’un départ cet été puisque son temps de jeu est très limité sous les ordres de Mauricio Pochettino. Et le latéral gauche néerlandais dispose d’ailleurs d’un prétendant inattendu sur le marché…

La Juventus veut Bakker

En effet, la Gazzetta dello Sport a annoncé lundi que la Juventus Turin envisagerait très sérieusement de recruter Bakker, dont le contrat court jusqu’en 2023 au PSG. La Vieille Dame apprécierait beaucoup sa polyvalence dans une défense à trois, et pourrait donc relancer l’ancien joueur de l’Ajax cet été.