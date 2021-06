Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier colossal de Leonardo relancé par Mourinho ?

Publié le 1 juin 2021 à 10h15 par B.C.

Alors que Leonardo souhaiterait profiter de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma pour le récupérer librement cet été, José Mourinho rêverait également de mettre la main sur l’international italien, mais la tâche du Portugais s’annonce compliquée.

Malgré la récente prolongation de Keylor Navas jusqu’en 2024, Leonardo n’écarte pas la possibilité de recruter un nouveau portier d’envergure durant l’été, et sa priorité est toute trouvée. Libre à la fin du mois, Gianluigi Donnarumma a toujours été très apprécié par le directeur sportif du PSG, et sa situation contractuelle inciterait le club de la capitale à vouloir passer à l’action dès maintenant. Le PSG serait ainsi à la lutte avec le FC Barcelone ou encore la Juventus dans le dossier Donnarumma, mais l’AS Roma serait également en embuscade.

Mourinho rêve de frapper un grand coup avec Donnarumma, mais…