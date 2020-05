Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ se confirme pour ce gardien de Tuchel !

Publié le 18 mai 2020 à 22h45 par D.M.

Âgé de 20 ans, Garissone Innocent devrait être prêté lors du prochain mercato. Plusieurs clubs de Ligue 2 et Courtrai, en Belgique, suivraient de près la situation du gardien parisien.

Après un passage réussi au Real Madrid, Keylor Navas (33 ans) a débarqué au PSG lors du dernier mercato estival accompagné de son expérience et de son vécu en Ligue des champions. Lors de la première partie de saison, le portier costaricien s’est montré performant. Ce qui n’empêche pas Leonardo de se projeter et de rechercher un gardien capable à terme de prendre sa succession. André Onana et Gianluigi Donnarumma feraient partie de la short-list du Brésilien. Mais Leonardo doit également se pencher sur l’avenir de Garissone Innocent. Âgé de 20 ans et formé au PSG, le jeune portier manque encore d’expérience pour prendre la place de Navas dans les buts parisiens. Barré par la concurrence, il n’a que très peu de chances de fouler les pelouses de Ligue 1 et un départ pourrait survenir lors du prochain mercato.

Vers un prêt d’Innocent