Mercato - PSG : Une bonne nouvelle pour Leonardo avec cet international brésilien !

Courtisé par le PSG, Lucas Paqueta intéresserait également le Benifca. La presse portugaise avait évoqué un possible échange entre le joueur du Milan AC et Florentino Luis. Une opération qui pourrait finalement tomber à l’eau.

Directeur sportif du Milan AC entre 2018 et 2019, Leonardo avait décidé de miser sur Lucas Paqueta qui évoluait alors dans son pays natal à Flamengo. Aujourd’hui au PSG, le dirigeant brésilien aurait tenté de le faire venir à Paris lors du dernier mercato hivernal. Un transfert qui n’a pas vu le jour, mais qui resterait d’actualité. Calciomercato.com annonçait le 12 mai dernier que Lucas Paqueta aurait émis le souhait de rejoindre le PSG et ce, malgré l’intérêt de la Fiorentina et du Benfica. Le club portugais n'aurait pas tiré un trait sur le milieu de terrain et A Bola annonçait ce dimanche que la formation lisboète aurait l’intention d’inclure dans la transaction Florentino Luis afin de tenter de convaincre le Milan AC.

Paqueta au Benfica ? Ça se complique