Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lance un avertissement aux joueurs et aux futures recrues !

Publié le 18 mai 2020 à 19h45 par B.C. mis à jour le 18 mai 2020 à 19h59

Dans un entretien à paraître ce mardi dans les colonnes de France Football, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rappeler l'importance de l'institution PSG.

Depuis l'arrivée des Qataris, le PSG est considéré comme l'un des clubs les plus importants de la planète du fait de ses moyens économiques et de son attractivité. Le club de la capitale est ainsi parvenu à récupérer plusieurs grands noms du football mondial, à l'image de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Cependant, le PSG a également été décrié pour ne pas se faire respecter par certains de ses joueurs, à la différence des autres mastodontes européens. La saison dernière, Adrien Rabiot et son entourage ont notamment critiqué le PSG et sa direction, tout comme Neymar lorsque ce dernier souhaitait rejoindre le FC Barcelone. L'état-major qatari a donc décidé de rappeler Leonardo pour remettre de l'ordre dans le club, et cela semble porter ses fruits jusqu'à maintenant. Il y a quelques mois, Nasser Al-Khelaïfi était également sorti du silence pour recadrer Neymar et mettre en avant l'institution parisienne, et le président du PSG est resté fidèle à ses convictions dans un entretien à France Football .

« Au Paris Saint-Germain, nous plaçons l'institution au-dessus de tout et de tous »