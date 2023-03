Mercato - PSG : Un début d’espoir pour le PSG dans l’opération Haaland ?

Alexandre Higounet

Alors que certains médias, à commencer par Daniel Riolo sur les ondes de RMC, suggèrent l’hypothèse d’un duo Mbappe-Haaland pour l’après MMN (Messi-Mbappe-Neymar), un événement, a priori anodin, intervenu ces dernières heures pourrait apporter un petit peu de consistance à cette perspective, totalement illusoire en l’état. Explication.

Ces derniers jours, Daniel Riolo suggère avec insistance l’hypothèse qu’à un moment, le PSG décide d’ouvrir le dossier Haaland dans l’optique de l’associer à Kylian Mbappe dans l’optique de l’après MMN, probablement à l’horizon 2024 : : « Le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ».

Un événement aux conséquences imprévisibles

Quand bien même Haaland disposerait bien d’une clause de sortie en juin 2024, une telle perspective apparaît aujourd’hui bien improbable, pour ne pas dire illusoire, tant du fait du peu de chances objectives de convaincre le Norvégien que pour des raisons financières, sachant que Neymar sera probablement encore sous contrat avec le PSG à ce moment-là.

Un coup de canif dans le contrat de confiance entre Guardiola et Haaland ?