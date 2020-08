Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger qui s’éloigne, pour Kurzawa ?

Publié le 14 août 2020 à 23h15 par A.C.

La tâche de Leonardo et du Paris Saint-Germain pour Sergio Reguilon semble se compliquer de jour en jour...

La prolongation de quatre années de Layvin Kurzawa ne semble pas avoir changé les plans de Leonardo. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite toujours recruter un renfort à ce poste. La raison ? Thomas Tuchel est tenté par l’idée de faire évoluer Juan Bernat un peu plus haut sur le terrain. En Espagne, on annonce que le PSG pisterait également Sergio Reguilon, actuellement prêté par le Real Madrid au FC Séville et qui ne rentrerait pas dans les plans de Zinedine Zidane.

Sergio Reguilon convaincu par le Napoli