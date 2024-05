Mercato - PSG : Un coup de tonnerre provoqué par Mbappé ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Luis Campos (59 ans) s'est engagé en faveur du PSG. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, le conseiller football portugais pourrait prendre la porte dès la fin de cette saison. En effet, Luis Campos aurait des chances d'être sacrifié après le départ de Kylian Mbappé.

Passé par l'AS Monaco et le LOSC, Luis Campos a signé au PSG lors de l'été 2022. En effet, le conseiller football portugais a paraphé un bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. Toutefois, Luis Campos pourrait partir plus tôt que prévu.

Mbappé va quitter le PSG

Selon les informations de L'Equipe , Luis Campos aurait déjà commencé à travailler en vue du prochain mercato estival. Toutefois, il pourrait ne plus faire long feu au PSG. A en croire le média français, son avenir à Paris serait incertain, et ce, parce que le départ à venir de Kylian Mbappé l'aurait fragilisé.

Campos sacrifié à cause de Mbappé ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Proche de la star de 25 ans, Luis Campos pourrait être sacrifié par la direction parisienne après son départ. Affaire à suivre...