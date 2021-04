Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de froid est lâché sur l’opération Icardi-Dybala !

Publié le 15 avril 2021 à 5h00 par T.M.

De plus en plus, il est question d’un possible échange entre Mauro Icardi et Paulo Dybala. Toutefois, certains ne croient pas du tout à cette opération.

Du côté du PSG, un Argentin pourrait en remplacer un autre. Recruter définitivement l’été dernier, Mauro Icardi pourrait déjà s’en aller. Courtisé en Italie et notamment par la Juventus, le buteur pourrait être échangé avec un certain Paulo Dybala. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Vieille Dame, la Joya n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger. Ainsi, pour éviter un départ libre dans un an, Dybala pourrait être utilisé comme monnaie d’échange afin d’enfin s’offrir Icardi.

« C’est de la folie »